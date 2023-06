Punta Secca, Libri d’aMare 2023 vira sui giovani

Santa Croce Camerina -L’edizione più giovane della storia per una rassegna che si appresta a diventare grande. Libri d’aMare presenta le 4 date in programma, tutte a luglio: il 15, il 16, il 21 e il 29 con l’orgoglio di aver scelto un quartetto di giovani autori per la sua nona edizione.

Un’età media di 29 anni che rappresenta una particolarità in provincia e forse in Sicilia. “Abbiamo scelto, autori e scrittori che, attraverso i loro libri hanno aperto un dialogo generazionale, vogliamo che i giovani leggano, si interroghino e parlino con i padri, i nonni. Un confronto necessario che deve passare tra le pagine dei libri” spiega il direttore editoriale Domenico Occhipinti.

Il primo fine settimana della rassegna è quello di sabato 15 e domenica 16 luglio (alle 21.45 in Piazza Belvedere). L’apertura potrebbe essere ribattezzata Libri d’aMare (Fuori) vista la presenza, nelle vesti di scrittrice, di Giovanna Sannino, attrice interprete del personaggio di Carmela, moglie di Edoardo Conte, nella fiction “Mare Fuori”. Nel suo “Non sempre gli incubi svaniscono al mattino” (Licosia) la finzione della fiction lascia spazio a una dolorosa vicenda familiare che, nella sua adolescenza, l’ha portata a conoscere la realtà del carcere. Realtà che ha incontrato successivamente tenendo dei laboratori teatrali nell’Ipm di Nisida. La prima serata, condotta da Domenico Occhipinti vedrà anche la presenza dell’attore Gaetano Migliaccio, compagno di Giovanna Sannino e a sua volta interprete in “Mare Fuori” del personaggio di Salvo, cugino di Edoardo. Gaetano Migliaccio leggerà alcuni passi del libro.

Domenica 16 luglio sarà la volta di Mattia Insolia e il suo “Cieli in fiamme” (Mondadori) con la conduzione della giornalista Chiara Scucces. Dopo “Gli affamati” del 2020, proposto al Premio Strega, il secondo romanzo dello scrittore 28enne racconta la storia di tre personaggi uniti dal dolore. Il cielo che si infiamma è quello sotto cui la generazione dei figli guarda i genitori e li scopre inadeguati, adolescenti loro stessi. Un rapporto genitori-figli che oggi vive contraddizioni e debolezze.

Venerdì 21 luglio Arianna Mortelliti, dialogando con la giornalista Simona Mazzone, presenterà il suo romanzo d’esordio “Quella volta che mia moglie ha cucinato i peperoni” (Mondadori). Davanti a un pubblico che ama l’indimenticabile nonno Andrea Camilleri e vicino alla nota casa del Commissario Montalbano della fiction, l’autrice romana che ha affiancato il nonno nella stesura di “Autodifesa di Caino” e nell’ultima fase della sua produzione letteraria, ci offre una storia che vede protagonista il 95enne Arturo Baldi. Portato d’urgenza in ospedale e scivolato in un coma profondo, a dispetto dei neurologi, che lo escludono categoricamente, la coscienza di Arturo è ancora vigile. In questo misterioso tempo sospeso Arturo riesce a sentire, uno per uno, tutti i componenti della famiglia che vengono a fargli visita in una incessante sequenza di confessioni, sfoghi, e preghiere con una trama piena di suspense.

L’ultima serata, sabato 29 luglio, vedrà protagonista Sofia Pirandello, romana di nascita ma pronipote del grande drammaturgo e premio Nobel, Luigi Pirandello. Il suo romanzo “Bestie” (Round Robin Editrice), proposto al Premio Strega 2023, parla del Sud Italia, di un paesino rovente della Sicilia, una terra arida e ferita dalla siccità in cui la protagonista cresce trattenendo il fiato. Allontanata e poi richiamata dalla sua terra d’origine, scoprirà in essa il suo destino ineluttabile e il suo luogo della rivelazione. Grazie alla conduzione di Mariagiovanna Fanelli, scopriremo che attorno alla protagonista ci sono un papà assente, un fratello grande che la considera appena e una mamma “pazza”, che non le perdona il male che lei stessa vive come una condanna: essere nata fimmina.

Il direttore organizzativo Alessandro Renda, espressione di Glocal, l’associazione che gestisce anche Libri d’aMare, ringrazia il Comune di Santa Croce e tutti gli sponsor che anche quest’anno hanno dato fiducia alla rassegna letteraria e saluta l’innesto fondamentale di Cartoleria Urbana. L’edicola-cartolibreria in via Roma a Santa Croce Camerina che, in continuità con la precedente gestione, ha abbracciato Libri d’aMare confermandosi l’unico e prezioso presidio dove acquistare libri in paese. Da oggi e per tutto luglio, anche quelli della nona edizione di Libri d’aMare. (Il disegno della locandina è di Bruna Fornaro).