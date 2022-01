Questa sera in tv 'Fabrizio De André e PFM Il Concerto Ritrovato'

Questa sera alle 23.35 su Rai1 sarà trasmesso il documentario “Fabrizio De André & PFM - Il Concerto Ritrovato”. Un film diretto da Walter Veltroni con i contributi di Dori Ghezzi, Franz Di Cioccio, Patrick Djivas, Piero Frattari, Guido Harari, Franco Musida, Flavio Premoli, David Riondino, Antonio Vivaldi.

Il 3 gennaio 1979 Fabrizio De André e la Premiata Forneria Marconi fecero un concerto presso il padiglione C della Fiera di Genova. Di quell'evento esisteva una registrazione autorizzata, ma che poi non venne più trovata. Dopo un lungo periodo di ricerca con il supporto del frontman della PFM Franz Di Cioccio, il nastro che si credeva ormai perduto per sempre è stato rintracciato e grazie al regista Piero Frattari, che lo ha salvato e conservato nel corso dei decenni, è stato restaurato.

Così presenta il film Patrick Djivas, bassista della Premiata Forneria Marconi: “È uno tsunami artistico. Vedendolo si capisce perché quelle sonorità siano vive ancora oggi. Fabrizio, si percepisce chiaramente, non sente addosso il peso del concerto perché ci siamo noi a supportarlo. Quella libertà di essere ciò che voleva è il dono più significativo”.