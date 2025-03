Ragusa, a Casamatta in scena “L’Armadio”

Ragusa - Due uomini, una donna e un armadio. O per essere più precisi, due uomini e una donna dentro un armadio. Cosa ci fanno? I tre protagonisti di questa “farsa spionistica alla naftalina”, come la definisce l’autore, Antonio Fava, sono ricattati da Margherita, una donna furba e molto focosa. “Una donna tremenda” che, grazie alle sue capacità amatorie, sembra capace di attirare in casa sua uomini e donne. Ma qui si nasconde il grande bluff: Margherita, in un gioco di scatole cinesi e divertenti intrecci, ha un solo obiettivo: usare i tre malcapitati per trovare un prezioso e misterioso dispositivo. È la trama de L’Armadio, che domani e sabato alle 20,30 e domenica alle 18,00 andrà in scena a Casamatta, spazio culturale di viale Europa 85.