Ragusa, Cinema in Centro gratis: ogni giovedì sera alle ore 20.45

Ragusa - Via alla 2° edizione di "Cinema in Centro", la rassegna cinematografica serale organizzata dal Comune di Ragusa al chiostro del Centro Commerciale Culturale in via Matteotti 61. Quattro i film in cartellone (nella foto allegata la locandina dell'evento), uno ogni giovedì del mese alle ore 20.45.

Si comincia l'8 settembre con “La musica nel cuore - August Rush”, il 15 “Paradiso Perduto”, il 22 “La rapina del secolo”, infine giovedì 29 settembre “Yesterday”. L’ingresso è gratuito, in caso di condizioni meteo avverse le proiezioni avverranno all’interno dell’Auditorium dello stesso centro.