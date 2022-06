Ragusa, concerto di Maurizio Simeoli alla photogallery Giuseppe Leone

Ragusa - Sabato 25 Giugno, alle ore 18:00 precise e alle ore 19:30 precise, la Photogallery Giuseppe Leone apre le porte ad un evento speciale "Baroque & Blue" - Lezione Concerto di Maurizio Simeoli e la partecipazione di Cristina Valla, accompagnato da una proiezione di fotografie di Giuseppe Leone sul barocco in Sicilia.

La fotografia e la musica saranno le protagoniste dei due appuntamenti. Posti limitati.

Bio

Maurizio Simeoli, dal 1984 al 2010 flauto e ottavino solista della Filarmonica della Scala di Milano, ha compiuto gli studi musicali presso il Liceo Musicale V. Appiani di Monza sotto l’attenta guida del M° Giuseppe Rocca, già ottavinista del Teatro alla Scala di Milano dal 1954 al 1984, diplomandosi in Flauto nel 1981.

Dopo avere suonato (1983/84) in qualità di Primo Flauto ed Ottavino presso il Teatro Regio di Parma, nel 1984 vince il concorso per Ottavino indetto dal “Teatro Carlo Felice “ di Genova. Pochi giorni dopo è vincitore del concorso per il posto di ottavinista nell’ “Orchestra del Teatro alla Scala” e nella “Filarmonica della Scala” di Milano.

Dopo l'esperienza alla Staatskapelle Dresden prima, presso la Staatskapelle Berlin (su invito del Maestro Barenboim) e i Berliner Philharmoniker poi, dal 2017 è invitato dal Maestro Riccardo Chailly quale membro del Lucerna Festival Orchestra.

La prenotazione è obbligatoria scrivendo o telefonando al numero 339 7457168

Photogallery Giuseppe Leone

C.so Vittorio Veneto 131

Ragusa