Ragusa, Giovanni Arezzo in teatro, è Gesù

Ragusa - Il prossimo spettacolo in programma al Teatro Donnafugata di Ragusa Ibla, “Ecce Homo”. Il coinvolgente monologo tragicomico “Ecce homo” scritto e diretto da Antonio Ciravolo con protagonista il ragusano Giovanni Arezzo andrà in scena infatti anche venerdì 15 dicembre alle ore 20.30, in aggiunta al sabato 16 e alla domenica 17 dicembre.

Gioca in casa Giovanni Arezzo che in “Ecce Homo” sarà GesùAldo, un moderno Gesù Cristo che torna sulla terra su mandato del Padre per “dare un'occhiata” come se fosse un essere umano qualunque. A lui il compito di osservare come gli uomini stanno affrontando le sfide della vita in questo terzo millennio. Abbandonando miracoli e prodigi, il protagonista si trova ad immergersi negli aspetti più comuni e umani della quotidianità, inciampando sugli imprevisti, vivendo in balia degli impulsi, delle contraddizioni e delle ambizioni che caratterizzano la vita di ogni essere umano. L’amore, l’intimità, l’epidermica ambizione all’esistenza, si innestano con il desiderio dell’uomo che vuole esserlo davvero, di colui il quale vuole finalmente smettere di essere il “figlio di ...”. Niente miracoli ad aiutarlo, GesùAldo deve fare i conti con il primo tratto dell'essere umano: il desiderio.

Antonio Ciravolo, medico psicoanalista oltre che scrittore e autore, spiega: “Ho voluto impastare l’ironia e il dolore dell’umanità per realizzare questo Cristo contemporaneo. Disegnarlo talvolta ingenuo, talvolta sprovveduto, ma al contempo armato di uno sguardo lucido e di un retaggio divino che lo rendono complice e giudice del mondo che non poteva aspettarsi. L’essere umano, il volerlo essere, il desiderare di esserlo. Ed eccolo il primo tratto dell’uomo che non può sfuggire a sé stesso: il desiderio. L’essere umano desidera e il desiderio lo muove. In virtù del perpetuo moto del desiderio questo nuovo Gesù non può sottrarsi al dubbio e alla misura, sacrificando l’onnipotenza del suo gesto sull’altare della sacrosanta, e al contempo umanissima, domanda d’amore”.

“Ecce Homo” è una produzione Nudalava. Assistente alla regia Ivana Privitera. Luci Marco Napoli.