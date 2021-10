Ragusa, la polizia regala un libro ai bambini delle elementari

Ragusa - In occasione della Giornata mondiale degli Insegnanti che si celebra il 5 ottobre, e in concomitanza con la Festa dei nonni, gli operatori della polizia postale del compartimento delle comunicazioni per la Sicilia orientale di Ragusa distribuiranno gratuitamente agli alunni delle scuole elementari il libro “Interland: avventure digitali - in viaggio col nonno alla scoperta del Web”, edito da Gribaudo, realizzato in collaborazione con Google e dedicato ai bambini e alle loro famiglie per aiutarli nella navigazione su internet.

L’iniziativa coinvolgerà anche le primarie di Siracusa, Catania e Messina. A Ragusa la distribuzione di copie del volume avverrà negli istituti comprensivi “F.Crispi” e “Vann’Antò”, dove gli agenti incontreranno anche bimbi e docenti per spiegare come approcciarsi consapevolmente alla Rete. Nelle settimane successive i “workshop” continueranno nelle settimane successive in altre scuole.

I protagonisti del libro sono nonno Agenore e i suoi due nipotini, Davide e Matilde, che - per il compleanno del nonno - compiono un viaggio attraverso i “quattro Regni di Interland”, alla ricerca di un regalo nascosto. Nel corso delle avventure i protagonisti dovranno affrontare alcune sfide - haters, phishing, incidenti legati alla privacy online, etc (le stesse che tutti noi affrontiamo ogni giorno sul web) - con avvertenze e consigli.

L’obiettivo delle attività è insegnare agli studenti, sempre più precoci nell’utilizzo dei device ed esposti in solitudine su internet, a sfruttare le potenzialità comunicative del web e delle community online senza correre rischi connessi al cyberbullismo, alla violazione della privacy altrui e propria, al caricamento di contenuti inappropriati, alla violazione del copyright e all’adozione di comportamenti scorretti o pericolosi per sé e per gli altri.