Ragusa, show di fuoco e fiamme gratuito in piazza Duomo a Ibla

Ragusa - Lo show "Fire & Light" del Teatro del Fuoco in scena in Piazza Duomo a Ragusa Ibla, sabato 10 settembre alle ore 21.30 con ingresso gratuito: è l'unica tappa siciliana dello spettacolo emozionale organizzato dal Comune, inserito dal magazine americano Forbes nella lista dei 12 eventi "più cool al mondo per cui vale la pena fare un viaggio".

"Fire & Light" vedrà sul palco 5 artisti internazionali che, con effetti speciali di fiamme e luce, promettono di calamitare gli occhi del pubblico: "Il fuoco è simbolo di forza e potenza, la luce della creazione - spiega Amelia Bucalo Triglia, direttrice artistica della compagnia isolana -. È un modo affascinante per promuovere la cultura ma anche l'immagine della bella Sicilia, in questo caso lo straordinario scenario di Ragusa Ibla".