Ragusa, si inaugura nuova Chiesa cristiana Avventista del Settimo giorno

Ragusa - È tutto pronto per l’inaugurazione della nuova sede della Chiesa cristiana Avventista del Settimo giorno, sabato 6 maggio 2023 ore 10.00 – in via Australia s.n. – Ragusa. L’inaugurazione della nuova chiesa rappresenta un momento di grande importanza per la comunità. La realizzazione di un sogno durato molti anni. «Siamo felici di poter aprire le porte della nostra chiesa a tutti coloro che vogliono unirsi a noi per celebrare questo evento.» - ha sottolineato il Pastore Daniele Passaretta.

La cerimonia di inaugurazione sarà un'occasione per celebrare un importante traguardo, ma anche per ringraziare tutti coloro che hanno sostenuto il progetto grazie alla loro collaborazione. «Una cerimonia che sarà aperta a tutti, senza distinzione di religione o credo, e vuole essere un'occasione per incontrare la nostra comunità e far conoscere le attività che svolgiamo nella città.» ha aggiunto il Pastore.

La comunità della Chiesa cristiana Avventista del Settimo Giorno esiste sul territorio da più di 70 anni. Essa è molto conosciuta grazie alle numerose attività sociali che svolge. Si ricordano l'organizzazione di eventi a sostegno della comunità ragusana e la promozione di diverse iniziative di solidarietà in particolare a favore delle fasce più deboli.