Ragusa, si presenta il libro Beninanza, di Salvo Salerno

Ragusa - Oggi pomeriggio, alle 17:00, presso il π‘ͺ𝒆𝒏𝒕𝒓𝒐 π‘ͺπ’π’Žπ’Žπ’†π’“π’„π’Šπ’‚π’π’† π‘ͺ𝒖𝒍𝒕𝒖𝒓𝒂𝒍𝒆 di Ragusa (per LIB(e)RI a Ragusa), avrà luogo la presentazione del libro 𝐁𝐞𝐧𝐒𝐧𝐚𝐧𝐳𝐚 di Salvo Salerno, edizioni Lᴇ Fᴀᴛᴇ, 2022.

La trama: Aquilante, un misterioso cantastorie, percorre da girovago le città e i castelli di una convulsa Sicilia aragonese di inizio ’400, rappresentando con successo, nelle piazze, inedite novelle contemporanee di avventure e di amori, in luogo del tradizionale repertorio fatto dei consueti paladini e crociati in perenne guerreggiare. E così, nell’abile e immaginifico racconto del menestrello, prendono forma quasi vivente cinque affascinanti dame, molto diverse tra loro, per altrettante novelle, ciascuna con uno svolgimento e un epilogo per nulla convenzionale. Nel racconto entra, ad un certo punto, in modo imprevisto per lo stesso Aquilante, anche la regina Bianca, col carico simbolico della sua energica e seducente personalità e della sua fama per le gesta ormai leggendarie. Tessendo un filo narrativo dalle tonalità tragicomiche, intorno a cinque animose gentildonne, dieci gloriose città e un’indomita regina, disseminando talora nel racconto sorprendenti favolismi allegorici e occasionali incursioni di elegante ironia, Salvo Salerno compone il suo arazzo politico e socio-culturale di quella suggestiva Sicilia tardomedievale, immortalandola nella fase cruciale della sua storia, quando il mitico Regnum indipendente mostrava i suoi ultimi fasti e sussulti di vita.

Salvo Salerno, siracusano, avvocato, già Consigliere dell’Ufficio Legislativo e Legale della Re-gione Siciliana, ha diretto per oltre tredici anni l’Ufficio Legale dell’Azienda Regionale Foreste Demaniali. Si è occupato di tutela dei beni ambientali e culturali, ricevendo anche l’attenzione della stampa nazionale per le sue attività professionali a tutela del Patrimonio, in merito alle quali hanno scritto di lui: la Repubblica, Il Giornale dell’Arte, La Sicilia, Eddyburg.it, Patrimonio SOS, Filodiritto.it. Attualmente è dirigente della Regione siciliana nel settore del Turismo. Professionalmente si è occupato di tutela dei beni ambientali e del patrimonio culturale, pubblicando saggi ed articoli in materia di Diritto degli Enti Locali e dei Beni Culturali. Studioso di storia e letteratura antica, è attivo nella sua città, nelle associazioni di tutela dei beni storico-culturali e ambientali, oltre che in circoli letterari. Per quanto riguarda la narrativa, ha in precedenza pubblicato i romanzi: Era solo il mio nome (2017), Il tuo sguardo lontanissimo (2019) e bord de l’eau (2021).