Ragusa, torna il Vivicittà in molteplici forme

Ragusa - Domenica 3 aprile, dopo due anni di assenza, torna il Vivicittà, la manifestazione podistica voluta dall’Uisp per mettere a confronto corridori in diverse città, in Italia e all’estero, gareggiando in contemporanea con obiettivi che vanno ben al di là dei semplici rilievi cronometrici o piazzamenti in classifica. L’edizione di quest’anno della kermesse è infatti dedicata alla tragedia che si sta vivendo nella vicina Ucraina e sarà quindi un’edizione che porterà con sé una forte richiesta di pace.

Fra le 30 città coinvolte dal punto di vista agonistico, con la gara sui 10 km, ci sarà anche Ragusa, una sede storica per il Vivicittà e l’impegno dell’Asd No al Doping sarà massimo. Domenica infatti insieme alla gara competitiva ci sarà anche la passeggiata ludico motoria e le gare giovanili senza dimenticare che il Vivicittà sarà presente il 6 aprile, al pari di altre 16 città, anche nell’istituto di pena riprendendo così una tradizione che ha avuto tanta fortuna sensibilizzando sulla condizione difficile dei reclusi.

La 37esima edizione del Vivicittà ragusano (valido anche come tappa del Grand Prix) sarà anche la prima abbinata al Memorial Titta Tumino. Appuntamento alle 9:00 in Viale Tenente Lena per le prime corse giovanili, alle 10:30, in contemporanea con le altre città italiane e con il via trasmesso dalle frequenze del GR1, lo start alla gara sui 10 km, allestita a Ragusa su un circuito cittadino di 3,3 km da ripetere tre volte, mentre la passeggiata ludico motoria sarà su due giri. Va sottolineato l’appoggio dato alla società organizzatrice dal Comune di Ragusa, con in testa il sindaco Peppe Cassì e l’Assessore allo sport Eugenia Spata che hanno fortemente voluto il ritorno di una gara podistica nel capoluogo dopo la forzata cancellazione della Maratona di gennaio. La manifestazione si svolgerà con la collaborazione della Uisp Territoriale Iblei diretta da Tonino Siciliano. Partner dell’evento Acqua d’Italia, Mafra e Sicil Red. Il costo dell’iscrizione è di 10 euro.

Per informazioni: Ass.No al Doping, tel. 331.5785084, http://maratonadiragusa.com