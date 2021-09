Ragusa, una Tenda dell’accoglienza in piazza

Ragusa - In occasione della Giornata mondiale del migrante e del rifugiato, il 26 settembre, la fondazione San Giovanni Battista di Ragusa ha organizzato una serie di eventi che si apre oggi alle ore 16, con l’inaugurazione della Tenda dell’accoglienza in piazza San Giovanni: un simbolico luogo di incontro, realizzato con pannelli di tessuto di vario colore. Nel pomeriggio, i “Clowns without borders” terranno uno spettacolo nella sede del centro educativo “Sapere sognare”. Nei prossimi giorni seguiranno spazi educativi, attività ludiche e sportive, pratiche di cittadinanza attiva ma anche musica e poesia.

«Un programma di attività per riflettere proprio sul senso di un ‘noi’ caratterizzato da percorsi e destini differenti e comuni», spiegano i responsabili (in allegato la locandina). Tra questi, il 25 settembre alle 18 - nel giardino della curia vescovile di Ragusa - la conferenza di Marco Cimini sul tema “Dante, san Francesco e l’amor pauperatis: lettura del Canto XI del Paradiso”. Domenica 26 alle 9.30 a Comiso la passeggiata “insieme per custodire l’ambiente”, da Torre di Canicarao fino alla Pagoda; e alle 21 il concerto del maestro Roberto Cacciapaglia. Il calendario si conclude il primo ottobre alle 11 nell’aula magna dell’Istituto “Gagliardi”, con il convegno “In Sicilia italiani e migranti una cosa sola: il percorso di costruzione del ddl inclusione”.