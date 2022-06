Ragusa verso il primo storico Pride ibleo

Ragusa - Due anni fa si sarebbe dovuto tenere il Ragusa Pride, il primo storico Pride della provincia iblea: poi è arrivato il Covid che ha stravolto tutto, fermando quell’evento a lungo atteso, ora finalmente pronto a diventare realtà. Sabato 25 giugno - in concomitanza con altre città italiane, da La Spezia ad Alcamo - si terrà infatti il primo Pride di Ragusa, “città dei ponti” siciliana, col patrocinio del Comune e il sostegno di numerose associazioni locali. In questi giorni gli organizzatori stanno anticipando il grande evento sul territorio con alcuni "Pride Out": iniziative di avvicinamento, come l'Aperipride di un paio di settimane fa a Vittoria.

A fine maggio, presso la Casa di spiritualità dei padri gesuiti di Ragusa, si è tenuta una veglia di preghiera per il superamento della transomofobia; mercoledì scorso al Sertiz c'è stato uno shooting fotografico di Antonella Pulvirenti; sabato 18 in piazza delle Poste la presentazione del libro di Rosa Maria Di Natale Il silenzio dei giorni, ispirato al “delitto di Giarre” del 1980. Solo per citarne alcuni. “Un programma unitario di affermazione di diritti, uguaglianza e visibilità per le diversità e di contrasto a ogni forma di discriminazione - sottolineato gli organizzatori -. È un progetto di inclusione, informazione e integrazione, che si pone lo scopo di approfondire, anche nel nostro territorio, temi che spesso vengono affrontati con superficialità e pregiudizi".

Lo testimoniano le scritte oscene che di recente hanno oltraggiato la panchina arcobaleno di Scoglitti e un incendio appiccato sabato scorso, sempre da ignoti vigliacchi, in una spiaggetta antistante l’ex “Fazenda” di Marina di Ragusa, nel corso di un evento Lgbtqi+. Speriamo non infestino con la loro idiozia i prossimi giorni di festa. Il calendario degli appuntamenti è in continuo aggiornamento: saranno tre giornate di incontri e momenti conviviali che si concluderanno il 25 con la sfilata finale a Marina di Ragusa a cui parteciperà, in qualità di “madrina”, la showgirl Elenoire Ferruzzi (foto), icona del mondo gay e trans.