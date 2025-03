Rai 1, Catania e la festa di Sant’Agata in onda su Linea Verde

Catania - Nella puntata di domani alle 12.20 su Rai 1, Linea Verde sarà in Sicilia, a Catania, per raccontare la festa di Sant’Agata, la terza al mondo per partecipazione popolare che per tre giorni e tre notti coinvolge fino a un milione di persone tra devoti, turisti e curiosi.Quello in compagnia di Peppone Calabrese, Livio Beshir e Margherita Granbassi, sarà un viaggio nelle tradizioni culturali, agricole, marinare, gastronomiche legate a questa festa religiosa e popolare, radicata nella storia del territorio siciliano e nel cuore dei catanesi.

Peppone conoscerà da vicino il legame profondo che unisce i catanesi a Sant’Agata, un amore viscerale che i cittadini, «tutti devoti tutti», manifestano e rinnovano ogni anno alla loro protettrice attraverso suggestioni di riti antichi e mai perduti. Dall’offerta dei ceri, alla sfilata delle Candelore, fino all’incontro con il Capo Mastro, guida della processione del maestoso fercolo, la lettiga che trasporta le reliquie della santa. Le arance rosse di Sicilia saranno tra le protagoniste del viaggio di Livio tra le eccellenze del territorio etneo.I giorni di Sant’Agata coincidono con la raccolta di una varietà antica e preziosa, il Sanguinello, che cresce alle pendici dell’Etna. Anche il vulcano che da sempre determina, con la sua presenza viva, la storia e il carattere dei catanesi, ha un ruolo nel culto di Sant’Agata. Lo scoprirà Margherita salendo a dorso d’asino fino in quota per raggiungere il Bosco di Betulle, uno degli ecosistemi più affascinanti dell’Etna, ed esplorare la Grotta delle Nevi, una galleria sotterranea nata da un’antica colata lavica.

Il viaggio di Linea Verde, poi, porterà dalla montagna al borgo marinaro di Aci Trezza, il paese dei Malavoglia di Verga, per raccontare la storia di una famiglia legata al mare che da cinque generazioni custodisce e tramanda l’antico mestiere dei maestri d’ascia. Spazio anche ad arte e artigianato, attraverso le interpretazioni di artisti contemporanei che racconteranno il loro legame con la tradizione siciliana e il rito collettivo della festa. Ma sarà anche un viaggio alla ricerca dei sapori del territorio, tra i prodotti tipici del mercato del pesce di Catania e il cibo di strada della tradizione gastronomica catanese. Senza trascurare la rinomata pasticceria siciliana, con le minnuzze e le olivette, i dolci simbolo della festa di Sant’Agata.