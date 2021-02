Scicli - Porto Empedocle, Agrigento, Ragusa e Scicli. La nuova puntata della serie L'Atlante che non c'è, in onda in prima visione lunedi' 1 marzo alle 21.15 su Rai5, visita questi luoghi alla ricerca delle somiglianze architettoniche tra il barocco del Sud della Sicilia e i luoghi immaginari descritti da Camilleri. Un viaggio in cui la letteratura incrocia la fiction italiana assieme a tanti protagonisti che aiuteranno a risolvere l'arcano: ma Vigata è in provincia di Ragusa o di Agrigento? A rispondere sono Donatella Finocchiaro, Gaetano Savatteri, Stefania Auci, Gianluca Tavarelli e Silvano Salvatore Nigro. L'ultimo episodio della serie, lunedi' 8 marzo, racconterà il Lago maggiore delle storie di Piero Chiara.