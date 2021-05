Rai Storia: "Franco Battiato. Sei un essere speciale", stasera

La prima apparizione televisiva di Franco Battiato, datata 1 maggio 1967, nello spettacolo beat "Diamoci del tu", con Giorgio Gaber e Caterina Caselli, sua mentore e discografica per anni. Si apre cosi' la "galleria" di apparizioni televisive che Rai Cultura propone in "Franco Battiato. Sei un essere speciale", in onda martedi' 25 maggio alle 22.10 su Rai Storia, per un nuovo omaggio al cantautore scomparso la scorsa settimana. L'album dei ricordi musicali, in particolare, torna alla stagione 1981/82, quando Battiato realizza il disco "La voce del padrone", consacrazione popolare e uno degli album più venduti della discografia italiana, dopo gli anni Settanta completamente votati alla sperimentazione e alla musica d'avanguardia, con la collaborazione di musicisti come il violinista Giusto Pio e del filosofo Manlio Scalambro.

Risale al giugno 1981 un "Incontro" con i brani dei precedenti album "L'era del cinghiale bianco" e "Patriots", e al 25 ottobre 1981 "Bandiera Bianca", brano di punta de "La voce del padrone", presentato a "Discoring". Di qualche mese dopo - novembre 1982 - è, infine, l'intervista per Speciale Tg1 "Niente da capire", registrata in uno studio discografico, in cui Battiato racconta la sua idea di musica, rispetto alla tradizione dei cantautori italiani.