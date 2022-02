Rappresentazioni classiche a Siracusa dal 17 maggio

Siracusa - La nuova stagione teatrale della Fondazione INDA si aprirà il 17 maggio per concludersi il 9 luglio, con una capienza piena (5000 posti), dopo due anni di limitazioni dovute alla pandemia.

La stagione sarà inaugurata il 17 maggio da Agamennone di Eschilo, con la regia di Davide Livermore, che ha già diretto Coefore Eumenidi lo scorso anno, e la traduzione di Walter Lapini.

Ancora un regista di fama internazionale è il canadese Robert Carsen, che esordisce al Teatro Greco di Siracusa, mercoledì 18 maggio con l’Edipo re di Sofocle nella nuova traduzione di Francesco Morosi.

Il 17 giugno è in programma l’altro importante esordio al Teatro Greco: Jacopo Gassmann metterà in scena l’Ifigenia in Tauride di Euripide, nella versione di Giorgio Ieranò.

La stagione si chiuderà con la riproposta dell’intera Orestea di Eschilo, nella traduzione di Walter Lapini, diretta da Livermore e coprodotta con il Teatro Nazionale di Genova: la sera del 6 luglio Coefore Eumenidi per chi non l’avesse visto lo scorso anno, mentre l’intera trilogia Agamennone, Coefore, Eumendi verrà messo in scena al Teatro Greco di Siracusa in una maratona speciale che si terrà in due serate, venerdì 8 e sabato 9 luglio.

In totale sono cinque le proposte della 57ª Stagione dell’INDA, che per 45 serate all’insegna dell’arte, della cultura e del dramma antico, vedranno coinvolti tre registi affermati e grandi interpreti in un luogo unico al mondo come il Teatro Greco di Siracusa, scolpito nella roccia del colle Temenite, dove 2500 anni orsono Eschilo mise in scena le sue tragedie e Platone figurò più volte fra gli spettatori, e dove da più di cent’anni l’Istituto nazionale del dramma antico fa rivivere per il pubblico contemporaneo le parole dei grandi autori del teatro antico.

Agamennone di Eschilo, regia di Davide Livermore, dal 17 maggio al 5 luglio

Edipo re di Sofocle, regia di Robert Carsen dal 18 maggio al 3 luglio

Ifigenia in Tauride di Euripide, regia di Jacopo Gassmann, dal 17 giugno al 4 luglio

Coefore Eumenidi di Eschilo, regia di Davide Livermore, il 6 luglio

L’Orestea di Eschilo in versione integrale, regia di Davide Livermore, l’8 e il 9 luglio