Renato Zero, concerti a Messina il 6 e 7 novembre

Messina - Renato Zero torna in Sicilia, a Messina, per un attesissimo come back live con una doppietta da tutto esaurito, mercoledì 6 novembre e giovedì 7 novembre al Palarescifina, per poi concludere il tour nella sua Roma, raggiungendo un totale di 38 appuntamenti tra marzo e novembre.

Zero - che ha ideato, scritto e diretto lo spettacolo- sarà affiancato on stage da una band composta da 7 musicisti (Danilo Madonia - direzione musicale, tastiere e pianoforte; Lorenzo Poli - basso; Lele Melotti - batteria; Bruno Giordana - tastiere e sax; Rosario Jermano - percussioni; Andrea Maddalone - chitarre; Fabrizio Leo - chitarre) e da un coro a 8 voci. A sublimare le performance di Renato Zero, autentico catalizzatore di energia ed emozione, la scenografia a cura di Igor Ronchese e Gigi Maresca, il light design di Francesco De Cave e i coinvolgenti visual affidati alla direzione di Younuts! (Antonio Usbergo e Niccolò Celaia), a legare spettacolo e racconto con un impatto fortissimo sulla messa in scena.