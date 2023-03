Replica il 4 marzo “Cabaret” di Antonio Carnemolla a Ragusa Ibla

Ragusa - Lo spettacolo “Cabaret Merdè” di Antonio Carnemolla, replica al Piccolo Teatro del Mercato a Ragusa Ibla, sabato 4 marzo alle ore 22. E’ uno show per tutte le età, leggero, divertente, spensierato che nel suo nonsense fa riflettere e ricorda quel varietà degli anni 50/60 quando nei caffè francesi o nei locali di Via Veneto in una Roma felliniana ci s’imbatteva in artisti provenienti dalla strada con un animo gentile e poetico.

La location del Piccolo Teatro del Mercato, infatti, si presta perfettamente, un luogo intimo nel cuore di Ragusa Ibla, la città barocca, si arriva percorrendo delle scale illuminate da candele e da quell’istante sembra di essere catapultati in un luogo fuori dal tempo. A seguire concerto di musica Lammerde. E’ consigliata la prenotazione in quanto i posti sono limitati: 3338589882, si può prenotare anche su WhatsApp indicando il numero di posti. Ingresso 10 euro. Data dello spettacolo: sabato 4 marzo ore 22. Luogo: Piccolo Teatro del Mercato Via Scala Duca, 8 (Ragusa Ibla)