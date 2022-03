Riapre a Scicli Palazzo Bonelli-Patané

Scicli - Riparte la stagione turistica a Scicli e lo fa, come sempre, durante il fine settimana di San Giuseppe a cui gli sciclitani sono molto devoti. Proprio in occasione dei festeggiamenti per il Santo Patriarca, pur se in tono minore considerata ancora l'emergenza pandemica in corso, riapre i battenti anche Palazzo Bonelli-Patané, la sontuosa dimora aristocratico-borghese in Via Francesco Mormina Penna gestita da Scicli Albergo Diffuso.

Da sabato 19 marzo, solo durante il fine settimana, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00, torna quindi fruibile, dopo la pausa invernale, uno dei palazzi storici più belli di Scicli, che rappresenta una splendida testimonianza della città a cavallo tra Ottocento e Novecento, dallo stile eclettico con le volte dipinte magistralmente da Raffaele Scalia e i mobili originali capaci di regalare un fascino unico ai saloni della residenza.

La visita guidata accompagnerà in un mondo fatato, raccontando i fasti della Famiglia Bonelli e la sapiente opera di recupero della Famiglia Patané, odierna proprietaria dell'immobile. Per informazioni scrivere a palazzobonellipatane@gmail.com o chiamare il 3388614973.