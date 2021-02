Riaprono le mostre Banksy e David Bowie in Sicilia

Palermo - Sicilia in zona gialla, riaprono a Palermo la mostra di Banksy "Ritratto d’ignoto. Un artista chiamato Banksy" al Loggiato San Bartolomeo e la mostra fotografica di Masayoshi Sukita dedicata a David Bowie, a Palazzo Sant'Elia. Si entra con un unico biglietto (acquistabile in biglietteria sul posto e sulla piattaforma Vivaticket), dalle 8,30 alle 21 (alle 20 ultimo ingresso), a gruppi contingentati di soli 30 visitatori ogni 15 minuti.

La mostra di Banksy riunisce oltre 100 pezzi originali, tra dipinti a mano libera del primissimo periodo e serigrafie, inediti, oggetti installativi. Palazzo Trinacria, seconda sede della mostra, in via Butera, ospita invece un’inedita arca che accoglie gli “animali” di Banksy, topi e scimmie, tra cui il famoso “Mickey Snake” con Topolino inghiottito da un pitone. Tra i pezzi in mostra, la “Girl with Balloon” (nel 2017 definita l'opera più amata dai britannici secondo un sondaggio condotto da Samsung), “Love is in the Air”, il celebre ragazzo che lancia un mazzo di fiori come se fosse una bomba a mano; “Bomb Hugger” (2003) o “Bomb Love” (primo titolo dato da Banksy), pubblicata durante le manifestazioni in Gran Bretagna contro l'intervento congiunto con gli USA contro l'Iraq.

In "Heroes - Bowie By Sukita", trovano posto, invece, la leggendaria copertina di “Heroes”, la quasi aliena “Loves to be Loved”, l’iconica “Watch That Man III”: una serie di ritratti di David Bowie entrati nella storia del rock nella mostra prorogata fino al 30 aprile a Palazzo Sant’Elia. Oltre cento opere, straordinarie, immersive, un vero grimaldello per penetrare l'universo visionario di Bowie che il fotografo Masayoshi Sukita seppe interpretare da esteta raffinato.