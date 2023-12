Riaprono Palazzo Bonelli-Patané e Antica Farmacia Cartia

Scicli - Dopo la pausa di Natale riapre i battenti Palazzo Bonelli-Patané, la prestigiosa residenza aristocratico-borghese di Via Francesco Mormina Penna a Scicli, gestita da Sicilia Ospitalità Diffusa. Dal 27 dicembre al 7 gennaio, ogni giorno dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00, si potranno visitare gli splendidi saloni decorati, arredati e dipinti da Raffaele Scalia, scoprendo quelli che sono stati i fasti di una delle più importanti famiglie sciclitane. La data di riapertura coinciderà con un anniversario importante per il palazzo e per la famiglia Bonelli, il matrimonio tra Francesco Bonelli e Raffaella Papaleo, sposatisi il 27 dicembre del 1931 e rappresentati nel Minuetto, una delle più belle tele di Palazzo Bonelli-Patané. Nell’occasione, una gradita sorpresa è stata pensata per tutti i viaggiatori e gli sciclitani che vorranno visitare il museo; per ogni coppia sposata che mostrerà le proprie fedi al dito, infatti, uno dei due ingressi sarà omaggio.

Il Palazzo Bonelli-Patané sarà visitabile da solo o con biglietto cumulativo insieme all’Antica Farmacia Cartia, per chiunque voglia godere del Liberty Tour e scoprire la Scicli della Belle Époque. Per informazioni chiamare il 338 8614973 o scrivere un'email a palazzobonellipatane@gmail.com .