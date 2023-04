Riccardo Schininà apre la campagna elettorale a Marina di Ragusa

Ragusa - 'Festa in piazza’ per l’apertura della campagna elettorale del candidato sindaco di Ragusa Riccardo Schininà, in programma domenica 30 aprile a partire dalle ore 18.30 in piazza Duca degli Abruzzi a Marina di Ragusa. Il candidato sindaco Riccardo Schininà e la coalizione che lo sostiene hanno scelto di aprire la campagna elettorale tra la gente nella centralissima piazza della frazione marinara nel segno della festa, dell’allegria, del divertimento e della condivisione.

“Abbiamo ritenuto – ha spiegato Riccardo Schininà – di organizzare un evento di musica e di artisti, di performance e di musicisti per trascorrere una domenica pomeriggio insieme a Marina di Ragusa e per dare spazio e voce ai programmi e ai progetti di questa coalizione all’interno di una variegata scaletta che conferisce anche quel senso di leggerezza da tutti auspicato e a cui ciascuno di noi tende. Sarà anche occasione per presentare, in pillole, il nostro programma elettorale e in che modo intendiamo cambiare passo e volto alla nostra città”.

Si avvicenderanno la formazione musicale A ’90-Let’s Jump Dance, Giovane Dennude giovanissimo rapper ragusano ed ancora il violinista Daniele Ricca, il pianista Marco Cascone, sul palco saliranno anche gli allievi della scuola Progetto Danza Ragusa di Saveria Tumino e ci sarà il grande e apprezzato artista Uccio De Santis. A presentare la festa in piazza ci saranno Gabriel Napoli e Mario Tribastone. L’appuntamento è per domenica 30 aprile a partire dalle ore 18.30 in piazza Duca degli Abruzzi.