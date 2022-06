Ritornano a Ragusa le ‘Giornate Diabetologiche Siciliane’

Ragusa - Si rinnova, ancora una volta, nella nostra città l’importante appuntamento scientifico delle Giornate Diabetologiche Siciliane, giunte al III° appuntamento, sempre per merito del dott. Raffaele Schembari, Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Medicina e Diabetologia dell’Ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa, che ne cura l’organizzazione assieme al dott. Paolo Antonio Miserendino, Endocrinologo del Calatino.

L’iniziativa scientifica si realizza nell’intento di aggregare ed aggiornare tutte le figure professionali che operano quotidianamente nel settore delle malattie metaboliche, diabete e obesità, promuovendo iniziative mirate ad una crescita costante degli specialisti addetti e avendo come principale obiettivo il miglioramento dell’assistenza dei pazienti con interventi di diagnosi e terapia precoce ed attuale.

In questo contesto, l’evento di Ragusa, per l’ennesimo anno costituisce uno dei periodici appuntamenti finalizzati a focalizzare le ultime novità nel campo del diabete, si tratta di un evento E.C.M., rivolto a medici chirurghi di tutte le specializzazioni, farmacisti ospedalieri e territoriali, biologi, psicologi, psicoterapeuti, infermieri e dietisti, che attesta e riconosce il livello di competenze sulla materia, nel nostro territorio.

Le Giornate diabetologiche Siciliane riceveranno il sostegno della Regione Siciliana, Assessorati alla salute, Comune di Ragusa, Libero Consorzio dei Comuni di Ragusa, Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, con la collaborazione di OMCEO, SIMDO, AMD, AME, FADOI, SIGG, SISMED, SIMG , FIMMG, Federazione Diabete Sicilia, OPI Ragusa, Diocesi di Ragusa ed Ufficio della Pastorale della Salute.

Il nutrito e qualificato programma, arricchito dalla stimata presenza dei vertici delle principali società scientifiche, si articolerà dal venerdì, giornata di apertura dei lavori, con quattro sessioni che vedranno il confronto fra i migliori professionisti siciliani della specialità.

Nella mattinata di sabato le ultime due sessioni e le conclusioni su un appuntamento ormai diventato punto di riferimento indiscutibile della diabetologia e delle sue implicazioni sanitarie e sociali

Si cercherà di aggiornare lo spaccato della realtà diabetologica siciliana, con un occhio alle fondamentali collaborazioni dei professionisti infermieri, dei dietologi, e alle più aggiornate tecniche di cura e controllo della patologia che oggi, grazie agli studi e alle scoperte non è più da considerarsi malattia ma patologia curabile, ma anche con una curata attenzione alle esigenze sempre più importanti delle persone don diabete;

Dalla due giorni di studio e confronto sono attese le strategie per una cura sempre più efficace e moderna, attenta al miglioramento della qualità di vita dei nostri pazienti ed alla maggiore attenzione alla prevenzione delle complicanze, grazie anche alla partecipazione ampia e qualificata di eminenti specialisti del settore.

Le Giornate Diabetologiche Siciliane si terranno all’Hotel Poggio del Sole, sulla provinciale per Marina di Ragusa.

Come di regola per questo tipo di appuntamento, accanto alle trattazioni classiche di una due giorni scientifica, sulla patologia del diabete e sui rischi correlati, rischio cardiovascolare e rischio renale su tutti, sulle disfunzioni sessuali derivanti, si parlerà di diete, di stili di vita, di tecnologia applicata alla patologia, di altri aspetti di grande importanza legati alla malattia diabetica e, soprattutto di prevenzione, per quelle forme reversibili sulle quali il dott. Schembari ha sempre puntato per una efficace lotta alla patologia, proponendo e promuovendo opportuni stili di vita da infondere già nei giovanissimi.