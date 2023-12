Roberto Ferrari per il capodanno in piazza a Modica

Modica - Quest’anno si festeggia in piazza con una grande festa ad ingresso gratuito promossa dalla Fondazione Teatro Garibaldi e dal Comune di Modica. Ci si ritroverà in piazza Matteotti, nel cuore del centro storico di Modica, per divertirsi insieme durante la lunga notte di San Silvestro, pronti a salutare il nuovo anno.

Protagonista dell’appuntamento intitolato “Welcome 2024” sarà il mitico deejay Roberto Ferrari, celebre conduttore di "Ciao Belli" su Radio Deejay. Con lui si farà il countdown che accompagnerà il passaggio al nuovo anno, durante una notte indimenticabile. Si inizia già alle ore 22 del 31 dicembre quando la piazza sarà invasa da un'ondata di energia positiva. La serata sarà presentata da Alessia Serena, mentre il palco sarà aperto da Max Garrone & Tony Cannizzaro. Si potrà ballare al ritmo delle hit del momento, lasciandosi trasportare dalla magia della musica e condividendo l'entusiasmo della notte più festosa dell’anno. L'organizzazione dell'evento, curata dalla Fondazione Teatro Garibaldi e dal Comune di Modica, con il patrocinio della Regione Sicilia e dell'Assemblea Regionale Siciliana. Un ringraziamento speciale va all'on. Ignazio Abbate per aver sostenuto il progetto ottenendo il coinvolgimento del livello regionale, contribuendo così a rendere possibile questa straordinaria festa di fine anno. "Welcome 2024" è più di un semplice evento. E’ un'occasione per unire la comunità, celebrare insieme le gioie di quest’anno e accogliere con speranza e positività il futuro.

"Siamo emozionati ed entusiasti per questo evento che segna il culmine di un anno di duro lavoro e dedizione per la Fondazione Teatro Garibaldi - spiegano il sovrintendente Tonino Cannata e il sindaco Maria Monisteri - L’obiettivo di questa serata è creare un'esperienza indimenticabile per la comunità di Modica e per tutti coloro che si uniranno a noi per salutare il 2023 e dare il benvenuto al nuovo anno, creando un momento di connessione. Vanno sicuramente ringraziati tutti coloro che renderanno possibile questo importante appuntamento, a partire dagli sponsor della Fondazione, a coloro che saranno impegnati in piazza e all’on. Abbate per aver sostenuto il progetto in Regione. Vogliamo offrire a tutti i partecipanti una notte magica e celebrare insieme le speranze e i sogni per il futuro. La Fondazione Teatro Garibaldi è orgogliosa di essere parte di questa straordinaria iniziativa che porterà luce e positività nell'anno nuovo”.

Ma non ci sarà solo musica. La lunga serata di festa prevede anche uno spettacolo pirotecnico ed ancora, a cura dell'Amministrazione, panettoni e spumante per brindare al nuovo anno, cornetti caldi e tanti artisti di strada che allieteranno le famiglie lungo corso Umberto. Insomma da Modica parte un invito caloroso a tutti, ad unirsi in musica e ballo in piazza Matteotti per "Welcome 2024", per quella che sarà una notte di festa, divertimento e condivisione.