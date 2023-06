San Pietro a Modica. Al via i festeggiamenti

Modica - “La nostra città di Modica, di cui Pietro è celeste patrono, ha bisogno di ritrovare e rafforzare le proprie radici cristiane, la comunione e la fraternità tra tutti noi, la capacità di accoglienza reciproca e la creatività nel compiere il bene. Ci benedica allora il nostro celeste patrono Pietro e ottenga per ciascuno di noi una fede salda, una carità autentica e una capacità di apertura e di accoglienza che ci facciano sentire veri fratelli di tutti”.

Così il parroco della chiesa Madre, don Giuseppe Stella, nel rivolgersi ai fedeli in vista degli appuntamenti clou della festa di San Pietro apostolo. Ieri sera la performance, presso l’anfiteatro San Giuseppe u timpuni, della compagnia del Piccolo Teatro e i Muorika mia. Il programma culturale per la settimana prevede: Lunedì 26 Giugno, ore 20.00, presentazione della tela "Il Martirio di San Pietro", la storia del dipinto, il ritrovamento il restauro. Sarà possibile visionare la tela in restauro.

Serata in collaborazione con le Associazioni Petra Mazara e La via delle Collegiate - Modica Martedì 27 Giugno, ore 20.00, scalinata del Duomo. "Pop generation" concerto street della Civica Filarmonica di Modica diretta dal M° Sergio Battaglia Mercoledì 28 Giugno, ore 20.30, Concerto del Coro Claudio Monteverdi diretto dal M° Orazio Baglieri, organista M° Gianluca Abbate. Per quanto riguarda il programma liturgico vedrà Lunedì 26 alle ore 19.00 la celebrazione eucaristica presieduta dal Sac. Antonio Maria Forgione, Parroco della Collegiata di S. Maria di Betlem.

Giorno 27 sempre alle ore 19.00 sarà la volta delle comunità Parrocchiali di San Giorgio e Santa Teresa con Padre Michele Fidone. Giorno 28 alle ore 19.00 presiederà la celebrazione il Vescovo di Noto S.E Rev.ma Mons. Salvatore Rumeo con la presenza di tutti i presbiteri del Vicariato. Sempre giorno 28 alle ore 10.00 il Vescovo di Noto presiederà a San Pietro la messa esequiale di Don Umberto Bonincontro da poco tornato alla casa del Padre.

A sostenere la comunicazione interna di queste iniziative le associazioni La via delle Collegiate e Petra Mazara. Per seguire le celebrazioni, gli eventi e rimanere sempre aggiornati basta collegarsi alla pagina facebook della Parrocchia San Pietro Apostolo.