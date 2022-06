Sangiovanni: Ragusa come Malibù. Il concerto il 25 agosto

Ragusa - "Se vuoi ti compro tutta Malibu".

Dopo il successo del tour nei club, con 11 date a maggio tutte sold out, Sangiovanni (Giovanni Pietro Damian, Vicenza, 2003) è pronto a tornare live per il suo "Cadere Volare Live 2022". Sedici gli appuntamenti estivi confermati, che vedranno l'artista sui palchi dei festival e delle arene di tutta Italia, in attesa di due speciali appuntamenti autunnali: il 19 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma e il 23 ottobre al Mediolanum Forum di

Milano.

Queste le date: 7 luglio Pordenone, 8 luglio Mantova, 10 luglio Ferrara, 14 luglio Morrovalle (MC), 16 luglio Alba (CN), 20 luglio Bergamo, 23 luglio Bellinzona, 28 luglio Rosolina Mare (RO), 29 luglio Cervia (RA), 4 agosto Follonica (GR), 5 agosto Castiglioncello (LI), 7 agosto Asiago (VI), 23 agosto Lecce, 25 agosto Ragusa, 27 agosto Catania, 28 agosto Campofelice di Roccella (PA), 30 agosto Roccella Jonica (RC), 2 settembre Prato, 4 settembre Cremona.

Sangiovanni porterà live i suoi successi e, in particolare il suo album "Cadere volare" (Sugar), certificato oro da Fimi/GfK Italia, che declina all'interno di dodici canzoni inedite quell'istante dello scatto ritratto sulla copertina del disco: il cadere e il volare sono un atto unico, momenti inscindibili che fanno parte dello stesso movimento. L'album contiene il singolo "scossa", che fa parte della colonna sonora dell'ultima stagione della serie tv Netflix Summertime. Venerdi' 3 giugno e' uscito "Mariposas" feat. Aitana, versione spagnola della hit triplo disco di platino "farfalle", brano con cui l'artista ha partecipato alla 72^ edizione del Festival di Sanremo tra i Big.

Il concerto a Ragusa della popstar 19enne sarà il 25 agosto in piazza Libertà.