Sanremo 2022, stasera c'è il maestro Beppe Vessicchio

Sanremo - Il maestro Beppe Vessicchio torna sul palco dell’Ariston. E’ stato il celebre direttore d’orchesta del Festival a rilanciare l’ipotesi. «Sto bene da giorni – ha detto - l'unico problema è che mi sono negativizzato soltanto ieri», ha detto riferendosi al Covid contratto nelle scorse settimane.

Vessicchio, rassicurando i suoi fan, ha spiegato che ha risolto con successo le pratiche burocratiche necessarie alla sua partecipazione al Festival di Sanremo. «Oggi provo a raggiungere Sanremo, e spero proprio di poter salire anche io questa sera sul palco del Teatro Ariston». Stasera sono in programmazione le esibizioni delle cover: Le Vibrazioni, dirette (si spera) dal maestro Vessicchio, presenteranno “Live and let die”, il brano di Linda e Paul McCartney.