Scart, scarti industriali in mostra ad Agrigento capitale della cultura

Agrigento - È stata prorogata fino a domenica 30 marzo la mostra SCART, Il lato bello e utile del rifiuto, organizzata da Fondazione Agrigento 2025, Comune di Agrigento, Gruppo Hera e Seap e aperta lo scorso 18 gennaio in concomitanza con l’inaugurazione ufficiale del programma di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025. Inizialmente in programma fino a domenica 2 marzo al Teatro Pirandello di Agrigento, la mostra è stata estesa a fine mese per soddisfare le richieste delle numerose scuole dell’agrigentino che ne hanno richiesto una visita guidata.

Il ritratto donato al Presidente Mattarella

Pezzo pregiato della mostra è il ritratto del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, sempre realizzato da Maryam Ghanbarian, che gli sarà successivamente donato presso gli uffici del Quirinale. L’opera è realizzata con scarti compositi, fra cui ritagli in pelle, cavi elettrici, bottoni e numerosi orologi. L’effetto visivo richiama l’impressionismo. Da vicino, i materiali con cui è realizzato parlano ognuno per sé, facendo percepire allo sguardo solo i singoli elementi accostati. A mano a mano che ci si allontana, però, l’insieme restituisce un’espressione di incredibile nitidezza e profondità, in un gioco di colori e rimandi capace di emozionare.

Ingresso libro fino a domenica 30 marzo

La mostra continuerà a essere visitabile a ingresso libero fino a domenica 30 marzo, dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 18.00, oltre che nei momenti di apertura del Teatro Pirandello. Le scuole o i gruppi che desiderano prenotare una visita guidata possono contattare il numero telefonico 339.7194933