Scenica Festival 2024 a Vittoria

Vittoria - Tra meno di un mese la città di Vittoria si trasformerà in un palco a cielo aperto e nei fine settimana dal 10 al 26 maggio la XVI edizione di “Scenica Festival”, attraverso il fascino delle arti circensi. Nato nel 2009 come un piccolo esperimento, il festival è oggi un importante evento della primavera iblea e palcoscenico per artisti provenienti da più parti del mondo, che quest'anno prevede una grande carovana di 27 compagnie provenienti da tutta Europa e circa 100 artisti, che animeranno i luoghi del centro storico con più di 50 repliche, tra cui 6 prime nazionali e 7 prime regionali.

Il festival venerdì 10 maggio debutta con “Jessica and me”; o Doble Mandoble, pluripremiata compagnia belga, che debutterà a Vittoria con la prima nazionale dello spettacolo di nouvelle magie “Chapiteau magique”; anteprima nazionale anche per Circo El Grito, che in collaborazione con Wu Ming Foundation porta “Il noto e l'ignoto – Studio #1”; Fabrizio Rosselli con il divertentissimo Bakéké e ancora Piergiorgio Milano, i Blind Butcher, Rosario Lisma.