Scenica Festival. Dal 6 al 21 maggio a Vittoria

Vittoria - Scenica Festival è bellezza, fascino, magia, ma anche musica, circo contemporaneo, danza, teatro, fotografia, sensibilità sociale, attenzione al territorio, incontri e formazione. Per la 15esima attesissima edizione, la città di Vittoria si prepara a trasformarsi in palcoscenico di uno degli eventi più acclamati del territorio per accogliere ospiti provenienti da ogni dove. Quasi un centinaio di artisti che arrivano da più Paesi del mondo e che per tre fine settimana, dal 6 al 21 maggio 2023, animeranno i luoghi del centro storico, coinvolgendo, travolgendo, incuriosendo la città. Il programma del festival siciliano è un incredibile viaggio nel mondo della contaminazione delle arti.

Ad aprire il programma sarà sabato 6 maggio alle ore 21 al Chiostro delle Grazie la compagnia italo-francese Circo Zoè che ritorna a Vittoria con Love, uno spettacolo creato ad hoc per Scenica 2023. Tra circo e musica dal vivo, artisti di circo e musicisti daranno vita a uno spettacolo dal forte impatto emotivo e tecnico. A seguire, dalle ore 22.30, piazza Vittoria Colonna ospiterà il primo appuntamento facente parte del progetto Raccordi in collaborazione con CSD Servizi Inclusione, il concerto ad ingresso libero di Sandro Joyeux, parigino di nascita, giramondo per vocazione, che ha percorso quasi un milione di chilometri con la chitarra sulle spalle raccogliendo tradizioni, dialetti e suoni del Sud del mondo.

Tra i nomi di spicco dell'edizione: Gaspar Claus, Anna B Savage, Piergiorgio Milano, Zaches Teatro, Bertolotti/Forman, Circus Un Artiq, Tony Clifton Circus, Compagnia Baccalà, Die Katapult, La Muette.