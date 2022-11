Scicli, dalla musica celtica al rock

Scicli - "Impressioni musicali, dalla musica celtica al rock". Concerto del Duo Sangineto - Caruso a Scicli, organizzato dalla Prof.ssa Lucrezia Ragusa, grazie all’Associazione Musicale “Giuseppe Ruggiero” di Scicli. Si terrá a Palazzo Spadaro Mercoledì 16 Novembre 2022 alle ore 20.00 e sará patrocinato dal Comune di Scicli. Ingresso Libero.

Si tratta di una performance dalle mille sfaccettature, guidata dall’imprevedibilità della musica. L’utilizzo dell’Arpa Celtica si manifesta in tutte le sue variabili ritmiche-melodiche in perfetto dialogo con le molteplici timbriche delle Percussioni, eludendo qualsiasi connotazione ed esplorando delle sonorità innovative. Il repertorio spazia dalle composizioni originali del Maestro Sangineto ai canti della tradizione celtica (Irlandese e Bretone) alla musica moderna (Rock). Il Duo si è esibito con questo spettacolo a livello nazionale e nell’ultimo anno, in particolare, gli artisti sono riusciti a richiamare un pubblico eterogeneo per fasce di età ed interessi culturali.

Il maestro Adriano Sangineto, compositore e polistrumentista, suona su strumenti costruiti interamente dal padre liutaio, si esibisce a livello internazionale, ha pubblicato quattro album con sue composizioni da solista. Dal 2018 collabora stabilmente con la cantante italiana Antonella Ruggiero.

Il maestro Giovanni Caruso è docente di Percussioni presso l’Istituto di Studi Superiori “V.Bellini” di Catania, collabora con il Teatro Massimo di Palermo, l’Orchestra Sinfonica Siciliana, il Teatro “Bellini” di Catania, la Camerata Polifonica Siciliana ed è fondatore e direttore del gruppo di percussionisti “Percussio Mundi”.

Si ringraziano gli sponsor che hanno permesso l’organizzazione fattiva dell’evento:FONDAZIONE CONFESERFIDI; CONFESERFIDI- Società Finanziaria-; GIOIELLERIA FLORIDDIA; MIMÍ BOUTIQUE; BUSACCA- Ristorante; SCICLI ALBERGO DIFFUSO; A CASUZZA - Edicola, Cartoleria; CARRUBBA IMMOBILIARE; CERAMICA SCICLITANA.