Scicli e l'acqua, una passegiata il 21 agosto

Scicli - In questi ultimi anni di sempre più grave siccità ci rendiamo conto di quanto l’acqua sia un bene prezioso. Il 21 agosto la cooperativa Agire proporrà una visita guidata urbana tematica ponendo l’attenzione sui luoghi e i corsi d’acqua che attraversano il centro storico di Scicli mettendo in rilievo la loro importanza storica, sociale ed ambientale. Gli organizzatori spiegano: "Racconteremo di come i due torrenti storici, che attraversano la cittadina barocca, abbiano plasmato la storia e l’urbanistica del centro storico. Racconteremo delle lavandaie di Scicli che, sfruttando l’acqua che vi scorreva, lavavano i panni per tutta la città. Andremo alla scoperta del torrente di San Bartolomeo e di quello di Santa Maria La Nova. Parlaremo dell’acquedotto, ancora in uso oggi, a monte del costone roccioso di San Matteo, sopra il quartiere rupestre di Chiafura. Si parlerà di come un tempo la città si teneva lontana dai torrenti, con le arterie principali più a monte rispetto ad oggi (via Loreto) e di quanto i torrenti separavano i quartieri, tanto da isolarne San Giuseppe durante le piene. Conoscete la storia dell'acquedotto in cima al colle del Rosario? Questo e molto altro verrà svelato in una passeggiata guidata, immersi nel cuore barocco di Scicli, ma sotto una chiave di lettura nuova e inedita, con l’obbiettivo di riflettere e sensibilizzare sull’importanza vitale dell’acqua, resa ancora più urgente della siccità crescente in questi ultimi anni".

Passeggiata urbana a Scicli il prossimo 21 agosto alle ore 18,30. Costo del ticket €9. Il punto di incontro sarà presso piazza Italia – zona Chiesa Madre, Scicli (RG). Info e prenotazioni al 3518881474 o tramite email agirecooperativa@gmail.com.