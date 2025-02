Scicli e la Sicilia del commissario Montalbano stasera nel racconto di Alberto Angela su Rai Uno

Scicli - L’attesa è terminata.

Andrà in onda stasera alle 21:20 su Rai Uno la puntata di “Ulisse” dedicata ai Luoghi del Commissario Montalbano e alla Sicilia di Andrea Camilleri, nel centenario della nascita dello scrittore siciliano, condotta dall’amatissimo Alberto Angela. L’amministrazione comunale retta dal sindaco Mario Marino e la Scicli Film Commission hanno accolto, lo scorso aprile, la troupe della Rai che ha girato nella Fornace di Punta Pisciotto a Sampieri, ovvero la “Mannara del Commissario Montalbano”, e ancora in via Mormina Penna a Scicli, dove Alberto Angela sfreccia a bordo della Fiat Tipo guidata da Luca Zingaretti, e all’interno del sito culturale set cinematografico del Commissariato, al piano terra del Municipio di Scicli. Rai Uno ha deciso di programmare la puntata nei giorni successivi al Festival di Sanremo, all’interno del quale il lancio della trasmissione, nel corso dell’ultima serata del Festival, ha fatto il picco di ascolti con 16 milioni 700 mila spettatori. Sarà una grande vetrina per Scicli e la Sicilia.

La foto di copertina è di Tonino Trovato