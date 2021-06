Scicli, escursione per le cave

Scicli - Domenica 13 giugno, con appuntamento alle ore 8:30 vicino Chiesa Madre in Scicli, l’associazione Esplorambiente accompagnerà i propri escursionisti in una interessante ed entusiasmante visita guidata, della durata dell’intera giornata e che si snoderà tra la vasta area mineraria della Cava Santa Maria La Nova, le C.de Torre Palombo e Catenazzello ed il Colle di San Matteo.

Escursione di interesse storico-naturalistico a partire dall’area di estrazione del calcare lungo la Cava di Santa Maria La Nova, rappresentata da tante cave in sotterraneo (latomie) e a cielo aperto, immerse in una vegetazione cespugliosa, in questo periodo maggiormente costituita da timo in fiore (satra, con fiori fucsia) adatto per la produzione del miele di sadera e ampelodesma in piena infiorescenza (ciaccare e liame), raccolte sia per ricavarne delle fiaccole per la festa di San Giuseppe ed un tempo per fare le antiche corde, dall’intreccio delle foglie, per legare i covoni del grano.

L’antica scalinata del Capitolo, antica scorciatoia tra la città e le campagne, costeggiata da piante di cappero, condurrà dall’alveo della Cava sino all’altura di contrada Torre Palombo. Percorso un tratto di strada nella quiete più assoluta, adiacente campi di carrubeti e casolari, costruiti con blocchi di calcare duro a faccia vista, si arriverà in contrada Catenazzello, di alto interesse archeologico sia per la presenza scolpita sulla roccia dell’effige della Dea Tanit sia del sito dei Rutti Pirciati (grotte) che a strapiombo sulla parte rocciosa imperano sul quel tratto di Cava.

Pranzo a sacco all’aperto a godere dell’ombra e dell’ossigeno di un maestoso carrubo ubicato in un’area scenografica ed idilliaca.

Nel pomeriggio dall’altura percorrendo i sentieri del Colle di San Matteo alla scoperta di affascinanti torri, castelli, grotte, sepolture, chiese e chiesette, lambendo e osservando dall’alto l’imperioso canyon della Cava di San Bartolomeo, custode del quartiere troglodita di Chiafura e anche di altre numerose pirrere, l’escursione si avvierà al termine dopo una intensa e piacevole giornata trascorsa immersi nella storia e nella natura a poche centinaia di metri dalla vita frenetica della incantevole città di Scicli patrimonio dell’umanità.

Dislivello 138 m (Quota altimetrica minima 107 m s.l.m., Quota altimetrica massima 245 m s.l.m.)

Lunghezza percorso circa 5 Km.

Grado di difficolta medio

Raduno ore 8:30, Chiesa Madre, Scicli e rientro ore 18,00, Piazza Italia, Scicli

Pranzo a sacco

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 5,00 EURO (bambini di età inferiore a 11 anni gratis)

Consigli utili: scarpe da trekking o simili, pantaloni tipo jeans, cappellino, acqua da bere (2 litri)

PRENOTAZIONE A: https://forms.gle/19SVfrZnsDjVTPkX6

Per Info e Prenotazioni

Tel. 338 5698916

Mail: esplorambiente@gmail.com

www.esplorambiente.it