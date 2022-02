Scicli finalista a "Borgo di Sicilia più bello 2022": si vota con un clic

Scicli – Monterosso Almo, per qualche decina di voti, e Ispica non ce l’hanno fatta a superare la prima scrematura del Premio “Borgo di Sicilia più bello”: alla votazione online, accessibile dunque da tutto il mondo, si sono fermate rispettivamente a 7.368 e 4.259 voti. Scicli, con 7.963, accede invece come unica rappresentate della provincia di Ragusa alla seconda selezione tra le 20 città finaliste.

C’è tempo ancora fino alla mezzanotte di domenica 13 febbraio per esprimere la propria preferenza. È facile: basta cliccare a questo link, che rinvia alla pagina web degli organizzatori del concorso. Mentre scriviamo l’articolo Scicli è penultima a quota 3.855, mentre Militello in Val di Catania domina la classifica con 21.681 clic.