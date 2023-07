Scicli, si presenta il libro Mio padre è un prete

Scicli - La Photogallery Giuseppe Leone, in collaborazione con la libreria Don Chisciotte Mondadori e il Movimento Culturale Vitaliano Brancati di Scicli, organizzano la presentazione del libro di Marisa Fumagalli, “Mio Padre è un prete – Storie e segreti tra conventi e sagrestie”, Rubbettino Editore, sabato 15 Luglio alle ore 19:30 presso Piazzetta Aleardi a Scicli.

Intervengono insieme all’autrice Andrea Giuseppe Cerra, Concetto Prestifilippo e Giuseppe Leone.

"Figli della colpa, concepiti fra parrocchie e conventi. Nascite occulte, frutto di relazioni proibite e perfino di violenze sessuali. È un esercito, sparso per il mondo, formato da "irregolari". Chi sono? Quanti sono? Migliaia o forse decine di migliaia. Centinaia in Italia. Cifre approssimative, raccolte da associazioni impegnate a svelare un fenomeno antico e sommerso, che travolge la regola (contestata) del celibato e i voti di castità, vigenti nella Chiesa Cattolica Romana. Più che le statistiche qui interessano le vite difficili dei protagonisti: figli di preti, per lo più. E di monache che, forzatamente o non, hanno ceduto ai desideri di maschi prepotenti. Persone segnate nel profondo, spesso psicologicamente fragili, inseguite dalla vergogna delle proprie origini.

Ma in queste pagine vi sono anche figli che hanno superato il trauma. Combattivi, a testa alta rivendicano verità e diritti. Di più: alcuni di loro si mostrano orgogliosi nell'affermare "mio padre è un sacerdote"." Prefazione di Ernesto Miragoli. Postfazione di Lucetta Scaraffia.

Marisa Fumagalli, giornalista del «Corriere della Sera» (dal 1985), è nata in Brianza e abita a Milano. Per anni inviata di cronaca e attualità, sul quotidiano di via Solferino oggi scrive di costume e cultura. Libri pubblicati: "Le donne dei preti. Amori, drammi, trasgressioni" (Baldini&Castoldi 1996), e con Fabrizio Rizzi "Per amore per denaro". "Le signore di Tangentopoli si confessano" (Sperling&Kupfer 1994).