Scicli, si svela il crocifisso restaurato

Scicli - Sarà svelato sabato 23 marzo alle 19:45 in chiesa Madre il crocifisso ligneo restaurato risalente alla fine del XVI secolo. Appuntamento in chiesa Madre in piazza Italia. Ci sarà il Vescovo di Noto monsignor Salvatore Rumeo, il parroco don Giovanni Lauretta, lo storico dell'arte Paolo Nifosì e la ditta Kermes, che ha curato il restauro.