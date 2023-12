Scicli, un libro sull'aggrottato di Chiafura, del prof. Paolo Militello

Scicli - Sabato prossimo, 16 dicembre, alle 18, nelle sale di Palazzo Spadaro a Scicli, sarà presentato il libro Chiafura, un quartiere rupestre in Sicilia tra Medioevo ed Età contemporanea. Storie, testimonianze, rilievi e progetti. E’ un’opera -Giuseppe Maimone Editore- curata dal professore Paolo Militello, in edizione in italiano e in inglese, finanziato dall’Università degli Studi di Catania (Progetto internazionale “TEMA+ European Territories”) con il contributo della Fondazione Confeserfidi di Scicli e la collaborazione de Il Giornale di Scicli. L’opera intende aggiungere un nuovo tassello alla conoscenza e al progetto di valorizzazione del sito rupestre di Chiafùra a Scicli.

“Chiafùra - spiega il professore Militello - è il toponimo di un quartiere con un centinaio di abitazioni in grotta ai margini della città di Scicli, nella Sicilia sud-orientale. Prima necropoli, poi dal Medioevo «città rupestre», il sito è stato abitato fino alla seconda metà del Novecento, quando gli ultimi «aggrottati» vennero trasferiti in nuove case popolari. Al successo di quest’ultima iniziativa contribuirono anche le denunce di alcuni artisti e intellettuali (tra cui Renato Guttuso, Carlo Levi e Pier Paolo Pasolini) che nel 1959, dopo una visita ai «cavernicoli», diedero al «caso Chiafura» un’eco nazionale. Da qualche decennio Chiafura è stata definitivamente abbandonata ed oggi è una ghost town. Già dalla fine degli anni ’70, però, ci sono stati numerosi appelli e interventi per il recupero di questo patrimonio storico-antropologico e architettonico. Al 2003 data, invece, il finanziamento di un progetto (in parte avviato) per la realizzazione di un parco-museo”.

All’interno del volume, ci sono gli scritti di Pier Paolo Pasolini, Renato Guttuso, Carlo Levi, Giancarlo Pajetta, Ermanno Rea, pitture di Renato Guttuso, Carlo Levi, foto storiche di Luigi Crocenzi, Ermanno Rea, Giustino Santospagnuolo, Egidio Vaccaro e un dossier fotografico inedito conservato alla Biblioteca Regionale di Palermo. Inoltre, contributi scientifici di Alessandro e Ignazio Lutri, Pietro e Paolo Militello, Giuseppe Pitrolo, Federica Santagati, Marco Vinciguerra, testimonianze di Gaetano Giavatto, Franco Causarano, Pietro Sudano, foto aeree di Luigi Nifosì. L’opera contiene anche i rilievi topografici (Schembri, Carcarello) di tutte le grotte del colle di San Matteo.

Paolo Militello è professore associato di Storia moderna presso il Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell'Università degli Studi di Catania.