Si intitola la caserma dei carabinieri di Donnalucata a Vincenzo Garofalo

Scicli - Domani, 19 gennaio, dalle ore 11:00, avrà luogo la cerimonia di intitolazione della Caserma della Stazione Carabinieri di Donnalucata all’Appuntato Vincenzo Garofalo, Medaglia d’Oro al Valor Militare, in occasione della ricorrenza del 30° anniversario della sua morte avvenuta per mano della criminalità organizzata mafiosa, quando fu trucidato mentre era in servizio lungo l’autostrada A3, all’altezza dello svincolo per Scilla, unitamente all’Appuntato Antonino Fava.

Alla cerimonia, che si terrà nell’area antistante alla caserma di Donnalucata, parteciperanno i familiari dell’App. Garofalo, il Comandante della Legione Carabinieri Sicilia, Gen. D. Giuseppe Spina, il sindaco di Scicli Mario Marino, la giunta comunale, la presidente del consiglio comunale, la fanfara del 12° Battaglione Carabinieri Sicilia e un reparto d’onore del Comando Provinciale Carabinieri di Ragusa, le Autorità regionali e provinciali.