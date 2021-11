Si presenta il libro Mio padre è un prete

Linguaglossa - Si presenta il 5 novembre, all'Alhambra di Linguaglossa, il libro di Marisa Fumagalli "Mio padre è un prete". Appuntamento venerdì alle 18:00.

"Mio padre è un prete. Storie e segreti tra conventi e sacrestie" è edito da Rubbettino ed è stato scritto da Marisa Fumagalli, giornalista del Corriere della Sera.

Dialogherà con l'autrice Andrea Giuseppe Cerra, presidente di Cultura Aetnae.

Figli della colpa, concepiti fra parrocchie e conventi. Nascite occulte, frutto di relazioni proibite e perfino di violenze sessuali.

È un esercito, sparso per il mondo, formato da “irregolari”. Chi sono? Quanti sono? Migliaia o forse decine di migliaia. Centinaia in Italia. Cifre approssimative, raccolte da associazioni impegnate a svelare un fenomeno antico e sommerso, che travolge la regola (contestata) del celibato e i voti di castità, vigenti nella Chiesa Cattolica Romana. Più che le statistiche qui interessano le vite difficili dei protagonisti: figli di preti, per lo più. E di monache che, forzatamente o non, hanno ceduto ai desideri di maschi prepotenti. Persone segnate nel profondo, spesso psicologicamente fragili, inseguite dalla vergogna delle proprie origini. Ma in queste pagine vi sono anche figli che hanno superato il trauma. Combattivi, a testa alta rivendicano verità e diritti. Di più: alcuni di loro si mostrano orgogliosi nell’affermare “mio padre è un sacerdote”.