Si proietta a Modica il film "Io sono Graziella"

Modica - Una serata per rendere omaggio alla Sicilia e alla sicilianità, tra suggestioni visive, talk e musica per iniziativa del Rotary Club di Modica, in collaborazione con la Fondazione Teatro Garibaldi e con il patrocinio del comune di Modica.

Appuntamento per sabato 1° luglio presso l’Auditorium Pietro Floridia a Modica, con inizio alle ore 19.00. Ad aprire la serata, che sarà moderata dal giornalista Bartolo Lorefice, la proiezione di “Io sono Graziella”, il film d’artista del giovane ispicese Giuseppe Anthony Di Martino.

“Il progetto, interamente realizzato con la collaborazione di Graziella Carpintieri, mia nonna, - spiega Giuseppe Anthony Di Martino - nasce dall'urgenza di parlare di ciò che sono e ciò di cui mi nutro attraverso un meccanismo di introiezione delle immagini che risale alla dimensione prenatale”.