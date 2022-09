Sicilia 7 Eccellenze, 2 sono ragusane

Partanna, Tp - "Sicilia 7 Eccellenze” è il nome della manifestazione enogastronomica che ha preso il via martedì 30 agosto a Partanna (nella foto, un dettaglio della locandina) per concludersi oggi, giovedì primo settembre, nella cittadina trapanese in piazza Falcone e Borsellino. Una tre giorni tra percorsi degustativi e show cooking di chef isolani, per esaltare 7 eccellenze regionali.

Ovvero: la carta novella di Ispica, il cioccolato di Modica, il pomodoro di Pachino, il pistacchio di Bronte, il limone verdello di Bagheria, la cipolla rossa di Partanna (ma ci sarebbe stata anche quella di Giarratana) e i capperi di Pantelleria. Stasera, per l'ultima giornata dell'evento, al ricco paniere saranno aggiunti pure il pane nero di Castelvetrano e la sarduzza di Selinunte. Il tutto, annaffiato da un buon bicchier di vino.