Catania - Il successo ottenuto dalla performer nella recente edizione del festival di Sanremo, ha aumentato esponenzialmente le richieste di biglietti dello spettacolo che Drusilla Foer sta portando in giro per l’Italia.

Anche in Sicilia: lo show “Eleganzissima” previsto il 25 marzo al Teatro Angelo Musco di Catania è stato spostato al Metropolitan, proprio per far spazio a tutti gli spettatori. L’annuncio è stato dato dalla stessa attrice e cantante, in una clip in cui saluta l’adorata Isola.