“Siracusa e la sua Anima”: lunedì un documentario su Geo di Rai 3

Siracusa - Il documentario "Siracusa e la sua anima" sarà trasmesso lunedì 28 febbraio su Rai 3, durante la diretta del programma "Geo", che va in onda dalle 16 alle 19.

Il programma, condotto da Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi, con la regia di Stefania Moschetto, rappresenterà “Siracusa e la sua anima in un viaggio tra i colori e la storia di una delle più belle città della Sicilia”.

Come si legge nella sinossi, il documentario mostrerà che “ancora oggi a Siracusa le tradizioni sono radicate e si trasformano per adeguarsi ai tempi moderni, per ricordare e mantenere vive le origini, in una Città dove il passato appare ancora oggi protagonista e permette di immergersi in una storia millenaria: un viaggio nel tempo inevitabile".