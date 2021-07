Spetttacoli, a Modica Alta lo spettacolo "Inquieta y Andariega”

Modica - Un mix di lirica, pop, jazz, popolare e modern, un concerto-spettacolo che coinvolge 19 elementi tra musicisti e cantanti. E’ “Inquieta y Andariega”, opera in musica dedicata a Santa Teresa d’Avila – “La più santa tra le donne e la più donna tra le sante”, come recita il sottotitolo – prodotta da Antonio Petralia per l’Associazione Musikante e da Giuseppe Truscia per la Cooperativa Olimpo debutta in prima nazionale giovedì 29 luglio alle ore 21 (ingresso gratuito) sul sagrato della Chiesa di San Giovanni Evangelista di Modica, grazie al patrocinio dell’Amministrazione comunale che ospita la chiesa più a Sud d’Italia intitolata alla mistica spagnola, e replica venerdì 30 luglio alle ore 21 all’anfiteatro Le Ciminiere di Catania per la rassegna “Ciminiere in Jazz” e sabato 31 luglio alle ore 21.30 alla Torre di Federico di Enna per il “Festival Stupor Mundi”.