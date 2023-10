Stasera Carmen Consoli in concerto a Priolo. Ci sarà Marina Rei e Noemi

Priolo, Siracusa - Serata tutta al femminile con Carmen Consoli, Noemi, Marina Rei, Casadilego, Pridea, Alice Giuliano. Questa sera, in piazza dell’Autonomia Comunale, a Priolo, “D come dannate ingenue”, una festa in musica dedicata alle donne, un viaggio nell’intenso e coraggioso universo femminile. L'evento è stato organizzato dal Comune.

Sul palco con Carmen Consoli, si esibirà Marina Rei alla batteria. Cantante e percussionista, ha firmato tanti successi: “Primavera”, “Al di là di Questi Anni”, “Un Inverno da Baciare”, “T’Innamorerò”, “L’Allucinazione”.

Protagonista della serata anche Noemi, artista dalla voce inconfondibile, in grado di misurarsi con musica pop, soul, R’n’B e blues. Tra i maggiori successi: “Sono solo Parole”, “L’Amore si Odia” cantata con Fiorella Mannoia, “Glicine”, “Makumba”, “Ti Amo non lo so Dire”. A Priolo anche Casadilego, vincitrice della 14° edizione di X Factor, polistrumentista e interprete sopraffina, una voce e un carisma che rappresentano un unicum nell’attuale panorama musicale italiano. Casadilego ha duettato con Ed Sheeran e al Festival di Sanremo con Francesco Renga. Si esibiranno poi Pridea, raffinata cantautrice finalista all’ultimo Festival di Castrocaro e Alice Giuliano, giovane cantautrice siciliana.