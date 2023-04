Stefano Bollani e Mario Biondi a Modica in estate

Modica - In arrivo una stagione estiva piena di sorprese al Teatro Garibaldi di Modica, il calendario comincia a riscaldarsi e le prime anticipazioni sono pronte per essere svelate. Anche quest'anno si preannuncia una stagione estiva di grande qualità e fascino, e artisti illustri saranno i protagonisti dell'edizione 2023 di “InTeatroAperto”, confermando così il ruolo di rilevanza che la rassegna, realizzata dalla Fondazione Garibaldi in collaborazione con il Comune di Modica, ha su tutto il territorio ibleo.

Luoghi caratteristici di Modica, come il chiostro di Palazzo San Domenico e l’anfiteatro del Parco San Giuseppe u Timpuni, angoli incantevole della città della Contea, e l’Auditorium di Marina di Modica, saranno i palcoscenici di eventi unici e suggestivi. Tra i dettagli fino ad ora trapelati, due prestigiosi nomi, due artisti eccezionali che faranno vivere emozioni uniche attraverso la loro musica. Stiamo parlando di Stefano Bollani e del suo “Piano Solo” e di Mario Biondi e del suo nuovo live tour "Crooning Soon".

Stefano Bollani, poliedrico pianista che sconfessa i generi musicali, rende omaggio all'arte della improvvisazione e propone ogni volta un concerto unico e indescrivibile. Nel suo one man show, in programma venerdì 4 agosto presso l'Auditorium “Nannino Ragusa” di Marina di Modica, tutto può succedere. La musica scorrerà spaziando tra vari generi e melodie, con i brani del grande repertorio del maestro che si alterneranno a quelli del nuovo album “Blooming”. Un incredibile concerto che entusiasmerà gli spettatori modicani.

Ma le anticipazioni non finiscono qui, infatti anche un altro apprezzatissimo artista calcherà il palco dell'Auditorium di Marina di Modica: Mario Biondi, con la sua inconfondibile voce, farà tappa con il suo live tour giorno 11 agosto. Il concerto sarà occasione per ascoltare, in un'atmosfera calda e intima, in perfetto stile crooning, i suoi successi più noti e conoscere in anteprima alcuni brani che saranno inseriti nel nuovo album che uscirà in autunno. Ad accompagnarlo la sua band storica composta da sei elementi, piano/tastiere – basso/contrabbasso – batteria – percussioni/chitarra/flauto – tromba – sax.

“Speriamo che queste prime anticipazioni possano suscitare l'interesse del nostro pubblico - commenta il soprintendente Tonino Cannata – Siamo impazienti di ospitare a Modica questi due artisti di altissimo livello, che preannunciano una stagione estiva ricca e imperdibile”.

Martedì 2 maggio alle ore 16 saranno aperte le vendite dei biglietti al botteghino e sarà possibile acquistare online sul circuito ciaotickets. La stagione del Teatro Garibaldi di Modica ha il supporto della Regione Sicilia e del Comune di Modica ed è in collaborazione con il Teatro Massimo Bellini di Catania, sponsor sono Conad, Gruppo Minardo, Gruppo Zaccaria, Acqua Santa Maria, Modicanello – Gruppo Iabichella, Banca Agricola Popolare di Ragusa. Media partner Video Regione. Per qualsiasi altra informazione è possibile consultare le pagine social della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica, il sito internet http://www.fondazioneteatrogaribaldi.it/ o telefonare al 0932/946991.