Steli di Pace, nascerà un giardino a Ragusa

Ragusa - Sabato 8 febbraio alle ore 8.30 presso il Museo della Cattedrale di San Giovanni sito in Corsso Italia n. 87 presso il Palazzo Garofalo, si terrà la presentazione del progetto del Rotary Club Ragusa “Steli di Pace”.

La promozione della pace nel mondo è da sempre uno degli obiettivi del Rotary International. Anche a carattere locale il Rotary propone progetti per unire le comunità attraverso l’arte, la cultura e l’impegno sociale finalizzati a riflettere sul tema della pace del mondo. Il progetto Steli di Pace prevede la realizzazione di un luogo, un giardino, un oggetto a carattere commemorativo (un monumento, una stele) che possa fungere da spazio di riflessione e di incontro, e che arricchisca il tessuto urbano, sociale e culturale della città, promuovendo il benessere, l’armonia, la comprensione e la collaborazione all’interno della comunità.

Il progetto prevede il coinvolgimento dell’Amministrazione comunale di Ragusa per l’individuazione e la concessione dell’area nella quale realizzare il progetto e degli alunni dell’Istituto comprensivo statale F. Crispi e P. Vetri e dei loro insegnanti di educazione civica e arte che interpreteranno il tema della pace mediante la realizzazione di un disegno e l’ideazione di un oggetto, un luogo, uno spazio. Tutti gli elaborati prodotti dai ragazzi saranno esposti in una mostra/installazione, tra i disegni realizzati dai ragazzi ne sarà scelto uno che sarà realizzato con il contributo del Rotary, dell’Amministrazione e di sponsor privati e allocato in un luogo precedentemente concordato. Tutti i disegni prodotti saranno raccolti in un pubblicazione completata da testi e immagini.

Il progetto prevede anche il coinvolgimento della fotografa ragusana Franca Schininà, la cui mostra “Senza Confini” sarà inaugurata proprio sabato pomeriggio. Il dott. Carmelo Arezzo presenterà il lavoro fotografico della Schininà, mentre il presidente del Rotary Club Ragusa Francesco Nicita e la dirigente scolastica dott.ssa Maria Grazia Carfì illustreranno il progetto. Franca Schininà incontrerà i ragazzi che visiteranno la mostra nelle prossime settimane e andrà nelle scuole a raccontare la sua esperienza di fotografa maturata durante i suoi numerosi viaggi in luoghi di gravi conflitti ed ingiustizie sociali.

Il progetto, promosso dal Distretto Rotary 2011 Sicilia e Malta, voluto dal Governatore Giuseppe Pitari, è sostenuto dalla BAPS, da Ottica Spoto, dalla Gioielleria Schininà e ha ricevuto il patrocinio della Diocesi di Ragusa e del Comune di Ragusa.