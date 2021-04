Scicli - Andrà in onda il 30 aprile, venerdì, in due repliche, su Sky Uno, la puntata de "La seconda casa non si scorda mai" ambientata a Scicli, e girata otto anni fa. La trasmissione è condotta da Giulia Garbi e da Nicola Saraceno. La riprogrammazione della trasmissione televisiva è alle 15,05 e alle 00,30.

Lo storytelling

Una coppia di fidanzati è alla ricerca di una casa da acquistare e si affida ai due consulenti, che propongono Scicli come meta della loro futura residenza.